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  • 22.07.2019 11:33
  • Son Güncelleme: 22.07.2019 11:33

ne zaman açıklanacak? 2019 mülakat sonuçları için tarih verdi mi?

için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 2019 Mayıs itibarıyla sona eren mülakatların ardından sonuçların ne zaman açıklanacağına dair sorular merak edilmeye başlandı. Peki, mülakat sonuçları için tarih verdi mi? 2019 ?

Hakimlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

Hakimlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Adalet Bakanlığı tarafından 1000 adli yargı, 500 avukatlık mesleğinden hakim savcı, 100 de idari yargı hakim adayı olmak üzere toplamda 1600 hakim ve savcı adayı alımı için ilana çıkılmış, başvuruların alınmasının ardından 29 Aralık'ta sınav yapılmıştı. Sınavın ardından mülakat gerçekleştirildi ve mülakatlar Mayıs ayında tamamlanmıştı. Şimdi ise sıra mülakat sonuçlarında. Peki, Adalet Bakanlığı Hakimlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu ile ilgili detaylar...

HAKİMLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hakimlik mülakat sonuçları için adayların heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Ancak konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Adalet Bakanlığı tarafından hakimlik mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusunda bir açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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