GSB mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İŞKUR aracılığıyla başvurusu alınan Gençlik ve Spor Bakanlığı'na personel alımı için 6-17 Mayıs'ta mülakat gerçekleştirildi. Mülakatlara katılan adaylar, aradan geçen iki ayın ardından sonuçlar için heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Peki, GSB mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 GSB mülakat sonuç tarihi belli oldu mu? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...

GSB MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2019 GSB mülakatları 6-17 Mayıs'ta tamamlanmıştı. Sınavın ardından yaklaşık iki ay geçti. Adaylar dört gözle bakanlıktan gelecek müjdeli haberi bekliyorlar. Ancak, sonuçların neden açıklanmadığı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı. Sonuçların bu ay içerisinde erişime açılması bekleniyor. Sonuç tarihi bakanlık tarafından duyurulacak. Resmi olarak tarih belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.