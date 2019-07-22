GSB mülakat sonuçları sorgulama işlemi nereden yapılır? Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı mülakat sonuçları sözlü sınava katılan adaylar tarafından merak ediliyordu. Bugün adayların bir süredir merakla beklediği Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) sürekli işçi alımı sözlü sınav sonuçları açıklandı.

GSB MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na (GSB) bağlı il müdürlüklerinde (ilçeler dahil) çalıştırılmak üzere 06-17 Mayıs 2019 tarihleri arasında 81 il müdürlüklerinde yapılan sürekli işçi alımı sözlü mülakat sınav sonuçları giris.gsb.gov.tr adresinde ilan edildi.

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