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  • 23.07.2019 10:49
  • Son Güncelleme: 23.07.2019 10:49

12 bin memur ve personel alımı başvuru şartları nedir? İşte kadro ve branş dağılımı

henüz 2019 yılı ilanı yayımlanmadı ancak haberimizde başvuru şartları gibi ve diğer konular ve ilan tarihi ile değerlendirmelerde bulunduk. Sağlık Bakanlığı tarafından 12 bin personel alımı başvuru şartları ve tarihleri açıklanmadı. Ancak bir önceki alım süreçlerine bakıldığında başvuru şartlarının benzer olacağı düşünülüyor. 12 bin personel alımıyla ilgili branş dağılımı belli oldu. İlk etapta 6 bin 835 hemşire, 1000 ebe, 3000 sağlık teknisyeni/sağlık teknikeri, psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi olan kişiler puanıyla atanacak.

Sağlık Bakanlığı 12 bin memur personel alımı tarihi ve şartları?

Binlerce kişinin beklediği Sağlık Bakanlığı 2019 yılı personel alımları yayımlanıyor. Bu bağlamda haberimizde Sağlık Bakanlığı personel ve memur alımlarıyla ilgili detaylar vermeye başlayacağız. Haberimizde Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan flaş açıklamaları ve detayları bulabilirsiniz. Sağlık Bakanı Koca, bu yıl Ağustos'ta 12 bin, Eylül-Ekim'de de 17 bin 689 olmak üzere 29 bin 689 sağlık personeli alınacağını söylemişti. Tüm hazırlıklarımızı yaptık. ÖSYM'ye yolladık ÖSYM'nin takvimi sadece 'bir ay sonrasında çıkabiliriz' dedikleri için 1 ay sonrasında gerçekleşecek demişti. Peki Sağlık Bakanlığı 12 bin memur ve personel alımı başvuru şartları nedir? İşte kadro ve branş dağılımı yeni gelişmeleri

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