TSK JGK DKK 2019 uzman onbaşı çavuş alımı ve jandarma en az lise mezunu subay başvuru şartları nedir? Milli Savunma bakanlığı Personel temin üzerinde askeri personel alımı ilanları yayımlandı ve başvuru süreci başladı. MSB bünyesinde bulunan komutanlıklara her sene personel ihtiyacına göre alım yapılıyor. Jandarma erkek öğrenci alımı için ön başvurular 01 - 26 Temmuz 2019 tarihleri arasında yapılacak. Adaylar başvurularını, https://vatandas.jandarma.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirebilecekler. TSK'de görev yapmak isteyenler de KKK ya da JGK uzman onbaşı ve çavuş alımının ne zaman olduğunu merak ediyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı uzman erbaş alımları bundan dolayı bu alana başvurmak isteyenler tarafından dikkatle takip ediliyor.