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  • 21.07.2019 15:46
  • Son Güncelleme: 21.07.2019 16:03

TSK 2019 ve subay başvuru şartları nedir?

Bakanlığı uzun süreden beri askeri personel alımı hakkında bir ilan yayımlamıyordu. Ancak geçtiğimiz günlerde yayımlanmış olan ilanlara göre yeni askeri personel alımları yapılacak ve adayların başvuru yapabilmeleri için belirtilen nitelikleri taşımaları gereklidir. Takvim.com.tr ekibi olarak sizlere bu haberimizde askeri personel alımları hakkında bilgileri aktaracağız. Adaylar YKS'den aldıkları puana ve tercih ettiği puan türüne göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacak ve kontenjan miktarının en az 10 katı kadar adaya 30 Temmuz 2019 tarihine kadar https://vatandas..gov.tr/PTM/Giris internet adresi üzerinden "Seçme Sınavlarına Çağrılma"duyurusu yapılacak. İşte TSK 2019 ve jandarma subay başvuru şartları nedir?

TSK JGK DKK 2019 uzman onbaşı çavuş alımı ve jandarma en az lise mezunu subay başvuru şartları nedir? Milli Savunma bakanlığı Personel temin üzerinde askeri personel alımı ilanları yayımlandı ve başvuru süreci başladı. MSB bünyesinde bulunan komutanlıklara her sene personel ihtiyacına göre alım yapılıyor. Jandarma erkek öğrenci alımı için ön başvurular 01 - 26 Temmuz 2019 tarihleri arasında yapılacak. Adaylar başvurularını, https://vatandas.jandarma.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirebilecekler. TSK'de görev yapmak isteyenler de KKK ya da JGK uzman onbaşı ve çavuş alımının ne zaman olduğunu merak ediyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı uzman erbaş alımları bundan dolayı bu alana başvurmak isteyenler tarafından dikkatle takip ediliyor.

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