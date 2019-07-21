Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, personel alımının ilk etabında 6 bin 829 hemşire, bin ebe ve 3 bin sağlık memuru olmak üzere odyolog, psikolog, diyetisyen, fizik tedavi gibi alanlarda alım yapılacağını açıklamıştı. Bakanlığın açıklamaları yakından takip eden vatandaşlar Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman başlayacak sorusuna yanıt arıyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu yıl Ağustos'ta 12 bin, Eylül-Ekim'de de 17 bin 689 olmak üzere 29 bin 689 sağlık personeli alınacağını belirtti.