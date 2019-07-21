Temmuz ayının artık sonlarına yaklaştığımız şu günlerde personel alacak kurumlar ilan yayımlamaya devam ediyor. Bu bağlamda Temmuz ayında binlerce personel işe alınacak. Kamu için personel alacak olan kurumlar özel olarak belirtilen nitelikleri ise taşımak zorundadırlar. Kamuya Kamu Personeli alım ilanına başvuru yapacak adaylar kurumların belirlediği özel nitelikleri taşımak zorundadırlar. Hem Genel Hemde özel şartları taşıyan adaylar başvuru yapabilir. Buna göre adaylardan özel olarak, Eğitim, Yaş, KPSS ( aranıyorsa ), YDS ( aranıyorsa ), tecrübe şartı gibi nitelikler aranmaktadır. Bazı kamu kurum veya kamu kuruluşları alımlarında adaylardan Kamu Personeli Seçme Sınavı şartı aramaksızın alım yapmaktadırlar. Bunlara aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Peki KPSS'li KPSS şartsız sınavsız kamuya memur personel alım başvuru şartları nedir?