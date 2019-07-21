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  • 22.07.2019 10:25
  • Son Güncelleme: 22.07.2019 10:25

'li 2019 kamuya memur ve nedir?

2019 'li kamuya memur ve nedir? Temmuz ayı ile birlikte bir çok bakanlık ve kamu kurumu binlerce memur personel alıyor. Alımlar KPSS ile ve KPSS siz olarak yapılıyor. Bazı kamu kurum veya kamu kuruluşları alımlarında adaylardan Seçme Sınavı şartı aramaksızın alım yapmaktadırlar. Bunlara aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Kamuya alım yapacak kurumlara başvurular, kurumların belirlediği tarih içerisinde yapılmaktadır. Buna göre kurumun belirlediği tarih dışında yapılacak başvuru kesinlikle kabul edilmeyecektir. Eğitim şartı olarak adaylardan, Alımı yapılacak boş kadro veya pozisyon için adaylar mutlaka belirtilen eğitim seviyesinde olmak zorundadırlar.

KPSS'li KPSS şartsız sınavsız personel ve memur alınacak!

Temmuz ayının artık sonlarına yaklaştığımız şu günlerde personel alacak kurumlar ilan yayımlamaya devam ediyor. Bu bağlamda Temmuz ayında binlerce personel işe alınacak. Kamu için personel alacak olan kurumlar özel olarak belirtilen nitelikleri ise taşımak zorundadırlar. Kamuya Kamu Personeli alım ilanına başvuru yapacak adaylar kurumların belirlediği özel nitelikleri taşımak zorundadırlar. Hem Genel Hemde özel şartları taşıyan adaylar başvuru yapabilir. Buna göre adaylardan özel olarak, Eğitim, Yaş, KPSS ( aranıyorsa ), YDS ( aranıyorsa ), tecrübe şartı gibi nitelikler aranmaktadır. Bazı kamu kurum veya kamu kuruluşları alımlarında adaylardan Kamu Personeli Seçme Sınavı şartı aramaksızın alım yapmaktadırlar. Bunlara aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Peki KPSS'li KPSS şartsız sınavsız kamuya memur personel alım başvuru şartları nedir?

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