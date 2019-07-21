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  • 22.07.2019 10:23
  • Son Güncelleme: 22.07.2019 10:23

22 Temmuz , , personel alım başvuru şartları nedir? İşte

22 Temmuz , , personel alım başvuru şartları nedir? İşte . Türkiye'nin perakende alışveriş mağazalarından üç tanesi; Bim, A101 ve Şok Mağazaları Yüzlere personel alımı yapacak. Bu alımlarda kasiyer, reyon görevlisi, müdür, beden işçisi, satış danışmanı kadrolarında olacak. Bim Türkiye genelindeki mağaza sayısını ve büyüme oranını her yıl istikrarlı olarak sürdürüyor. Bu sebeple personel alımlarına da hız kesmiyor. 8 bin civarındaki şubelerinde en çok kasiyer kadrosunda alım yapacak. 300 kasiyer alınacak. 15 beden işçisi, 10 satış nezaretçileri, perakende sayış elemanları alınacak. Bu arada İŞKUR'un en çok alım yapacağı personel kadroları da açıklanmakta.

22 Temmuz tarihli olarak İŞKUR üzerinden personel alımları tüm hızıyla devam ediyor. Bu bağlamda Türkiye genelinde on binlerce mağazası bulunan ve yüz binlerce personel istihdam eden perakende alışveriş mağazalarından üç tanesi olan Bim, (Bim birleşik mağazaları) A101 ve Şok Mağazalarına İŞKUR üzerinden yeni personel alımları yapılacak. Peki hangi kadrolarda bu alımlar gerçekleştirilecek? Bu alımlar mağazada kasiyer, market görevlisi, reyon görevlisi, mağaza müdürü, genel beden işçisi, satış danışmanı gibi kadrolarda olacak ve bu alımlarda Türkiye genelinde istihdamlar edilecek. Peki İŞKUR üzerinden Bim, A101, Şok personel alım başvuru şartları nedir? İşte İŞKUR açık iş ilanları ve detaylar

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