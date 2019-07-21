22 Temmuz tarihli olarak İŞKUR üzerinden personel alımları tüm hızıyla devam ediyor. Bu bağlamda Türkiye genelinde on binlerce mağazası bulunan ve yüz binlerce personel istihdam eden perakende alışveriş mağazalarından üç tanesi olan Bim, (Bim birleşik mağazaları) A101 ve Şok Mağazalarına İŞKUR üzerinden yeni personel alımları yapılacak. Peki hangi kadrolarda bu alımlar gerçekleştirilecek? Bu alımlar mağazada kasiyer, market görevlisi, reyon görevlisi, mağaza müdürü, genel beden işçisi, satış danışmanı gibi kadrolarda olacak ve bu alımlarda Türkiye genelinde istihdamlar edilecek. Peki İŞKUR üzerinden Bim, A101, Şok personel alım başvuru şartları nedir? İşte İŞKUR açık iş ilanları ve detaylar