Bekçilik 2019/1 ve 2019/2 sınavları 13 Temmuz tarihinde gerçekleştirildi. Sınavın gerçekleştirilmesinin ardından adaylar sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe odaklandı. Sınava katılan adaylar, bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuyla ilgili araştırmalarını arttırdı. Peki, bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevabı...

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bekçilik yazılı sınav sonuçları 07 Ağustos 2019 tarihinden itibaren erişime açılacak.