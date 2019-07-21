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  • 21.07.2019 23:31
  • Son Güncelleme: 21.07.2019 23:34

ne zaman açıklanacak? 2019 Bekçilik yazılı sınav sonuç tarihi açıklandı!

13 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen bekçilik sınavının sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sınava giren bekçi adayları "Bekçi sınav sonuçları" hakkındaki araştırmalarını sürdürüyor. Bekçilik sınavının soru ve cevapları geçtiğimiz günlerde yayımlanmıştı. Peki, ne zaman açıklanacak? 2019/1 Bekçilik yazılı sınav sonuçları açıklandı mı?

Bekçi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bekçilik 2019/1 ve 2019/2 sınavları 13 Temmuz tarihinde gerçekleştirildi. Sınavın gerçekleştirilmesinin ardından adaylar sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe odaklandı. Sınava katılan adaylar, bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuyla ilgili araştırmalarını arttırdı. Peki, bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevabı...

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bekçilik yazılı sınav sonuçları 07 Ağustos 2019 tarihinden itibaren erişime açılacak.

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