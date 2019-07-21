21 Temmuz İŞKUR Bim, A101, Şok personel alım başvuru şartları nedir? İşte İŞKUR açık iş ilanları. Türkiye'nin perakende alışveriş mağazalarından üç tanesi; Bim, A101 ve Şok Mağazaları Yüzlere personel alımı yapacak. Bu alımlarda kasiyer, reyon görevlisi, müdür, beden işçisi, satış danışmanı kadrolarında olacak. Bim Türkiye genelindeki mağaza sayısını ve büyüme oranını her yıl istikrarlı olarak sürdürüyor. Bu sebeple personel alımlarına da hız kesmiyor. 8 bin civarındaki şubelerinde en çok kasiyer kadrosunda alım yapacak. 300 kasiyer alınacak. 15 beden işçisi, 10 satış nezaretçileri, perakende sayış elemanları alınacak. Bu arada İŞKUR'un en çok alım yapacağı personel kadroları da açıklanmakta. İŞKUR e-şube portalı üzerinden açık iş ilanları sayısı açıklanmakta. Meslek gruplarında en çok istihdamlar beden işçisi kadrolarında gerçekleştirilecek.