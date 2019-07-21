Milli Savunma Bakanlığı uzun süreden beri askeri personel alımı hakkında bir ilan yayımlamıyordu. Ancak geçtiğimiz günlerde yayımlanmış olan ilanlara göre yeni askeri personel alımları yapılacak ve adayların başvuru yapabilmeleri için belirtilen nitelikleri taşımaları gereklidir. Takvim.com.tr ekibi olarak sizlere bu haberimizde askeri personel alımları hakkında bilgileri aktaracağız. Adaylar YKS'den aldıkları puana ve tercih ettiği puan türüne göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacak ve kontenjan miktarının en az 10 katı kadar adaya 30 Temmuz 2019 tarihine kadar https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi üzerinden "Seçme Sınavlarına Çağrılma"duyurusu yapılacak. İşte TSK JGK DKK 2019 uzman onbaşı çavuş alımı ve jandarma en az lise mezunu subay başvuru şartları nedir?