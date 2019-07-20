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  • Son Güncelleme: 20.07.2019 15:42

için geri sayım başladı! 2019 EGM ne zaman açıklanacak?

na sayılı günler kaldı. 13 Temmuz'da sınava tabi tutulan bekçi adayları, geçtiğimiz günlerde sınav soruları ve cevap anahtarını görüntülediler. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Pek, 2019 EGM ne zaman açıklanacak? Bekçilik sınav sonuçları nasıl görüntülenir?

Bekçilik sınav sonuçları için geri sayım başladı

Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Bekçi olabilmek için uzun süredi hazırlıklarını sürdüren adaylar 13 Temmuz'da yazılı sınava katıldılar. Sınavın tamamlanmasının ardından 16 Temmuz'da soru ve cevaplar yayınlandı. Adaylar sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. Peki, 2019 EGM bekçilik yazılı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Bekçilik sınav sonuçları nasıl görüntülenir? İşte detaylar...

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2019 bekçilik yazılı sınav sonuçları 07 Ağustos 2019 tarihinden itibaren https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacak.

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