Jandarma astsubay sonuçları açıklandı. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı tarafından 3 bin 40 erkek, 335 kadın olmak üzere toplam 3 bin 375 muvazzaf ve sözleşmeli astsubay alımı için sınav 15 Nisan - 31 Mayıs'ta gerçekleştirilmişti. Sınavın ardından adaylar heyecanla sonuçları bekliyordu. Bakanlıktan müjdeli haber geldi ve sonuçlar erişime açıldı. Peki, Jandarma astsubay sonuçları nasıl öğrenilir? İşte Jandarma personel temin astsubay sonuçları sorgulama ekranı...

JANDARMA ASTSUBAY SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

Jandarma astsubay alımı sonuçları, Jandarma Genel Komutanlığı'nın vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi üzerinden erişime açıldı. 15 Nisan - 31 Mayıs tarihleri arasında sınava katılan astsubay adayları, bu sisteme geldikten sonra 'Sorgula' butonuna tıklayacaklar ve e-Devlet sistemine yönlendirilecekler. e-Devlet sistemine giriş yapıldıktan sonra sınav sonuçları öğrenilebilecek.

SAHİL GÜVENLİK VE JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI ASTSUBAY ALIMI İÇİN HANGİ ŞARTLAR ARANIYOR?

JSGA Fakültesi adayların ön başvurularını https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris adresinden Haziran-Temmuz ayları

arasında YKS sınav sonuçları açıklanmadan önce alacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) JSGA Fakültesine yerleştirme yapılmayacaktır. Jandarma Genel Komutanlığı kendi seçme sınavlarını (Boy-Kilo, Mülakat, Spor) YKS sınav sonuçları açıklandıktan sonra yapacak.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesine girmek isteyen adayların Jandarma Genel Komutanlığı kendi seçme sınavından ve YKS sınavından aldıkları puanlara göre sıralamaları yapılarak sonuçlar faaliyet takvimiyle birlikte https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris, www.jandarma.gov.tr ve www.jsga.edu.tr adreslerinden ilan edecek.

İşte, adaylarda aranan şartlar;