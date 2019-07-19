PTT personel alımı ile ilgili yaşanan son gelişmeler vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) tarafından personel alımına dair çıkan haberlerle ilgili önemli bir açıklama yapıldı. Peki, bu açıklamaya göre PTT personel alımı yapacak mı? İşte merak edilenler...

PTT PERSONEL ALIMI YAPACAK MI?

PTT tarafından yapılan son açıklamada, PTT personel alımı sayılarıyla ilgili rakamlara itibar edilmemesi gerektiğine vurgu yapılarak, personel ihtiyacı olduğu sürece alım yapacağı belirtildi.