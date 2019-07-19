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  • 19.07.2019 15:58
  • Son Güncelleme: 19.07.2019 16:12

Temmuz ayı şartsız, başvuru şartları nedir? İşte

genelinde işveren, üzerinden 46 bin eleman arıyor. Bunun 9 bin 487’si beden işçisi, yani ‘vasıfsız.’ Yaklaşık 37 bini ise gıdadan turizme, tekstilden inşaata birçok alanda işçi arayışını içeriyor. İşkur, 2019’un ilk altı ayında da 768 bin 627 bin kişiyi işe yerleştirdi. İşsiz olan, iskur.gov. tr adresinden siteye kaydolup, TC kimlik numarasıyla başvuru yapabiliyor. Kişi, özgeçmişindeki kişisel bilgilerle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabiliyor. İsteyen İşkur il müdürlüklerinden de sisteme üye olup, kendine uygun işe başvurabiliyor. İŞKUR'a kayıt olmadan iş aramaya başlamamalısınız. Kurum hizmetlerinden yararlanmak isteyen iş arayanların, Kurum portalına üye olarak veya şahsen Kurum ünitelerine başvurarak kayıt olmaları zorunludur. İşte şartsız, 45 bin personel alımı başvuru şartları ve

İŞKUR Temmuz ayı KPSS şartsız, sınavsız 45 bin personel alımı başvuru şartları nedir? İşte İŞKUR güncel iş ilanları. Türkiye İş Kurumu (İşkur), işverenden gelen talep doğrultusunda son bir aya ait açık iş sayısını açıkladı. İŞKUR Temmuz ayı KPSS şartsız, sınavsız 46 bin personel alımı başvuru şartları nedir? İŞKUR'a nasıl kayıt yapılır? Sadece vasıflı vasıfsız işçi alımı ve temizlik personeli alımı olarak toplamda 10 bin 463 personel alımı yapılacaktır. Diğer meslek gurupları toplamında ise sadece Haziran ayı içerisinde toplamda 46 bin personel alımı yapılması planlanmaktadır. Binlerce iş ilanının yayınladığı sitede, sektörlere göre iş aramak ve bulmak oldukça kolay. İŞKUR üzerinden duyurulan personel alımı ilanlarında ise bu ay en çok beden işçisi ve temizlik görevlisi alımları yapılıyor. İŞKUR'da hem kamu sektörüne hem de özel sektöre yönelik pek çok alanda iş ilanları bulunuyor.

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