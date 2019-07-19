İŞKUR 19 Temmuz-02 Ağustos tarihleri KPSS şartsız en az lise ve önlisans mezunu personel alımı başvuru şartları nedir? İŞKUR tarafından 19 Temmuz tarihi itibari ile yeni iş ilanları yayınlandı! Açık iş ilanları kategorisinde yayınlanan personel alım ilanlarına göre başta İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya olmak üzere birçok ilde KPSS şartsız Hemşire, Acil tıp teknisyeni, anestezi teknisyeni, anestezi teknikeri ve ambulans şoförü olmak üzere çok sayıda sağlık personeli alımı yapılacak. Sağlık personeli alımı genel başvuru şartlarına göre en az ortaöğretim (lise ve dengi okullar) mezunu ve ön lisans mezunu adaylar başvuruda bulunabilecek. Başvurular bugün itibari ile başlamış olup 02 Ağustos'a kadar sürmektedir. Her bir iş ilanının son başvuru tarihi farklıdır. Başvurular İŞKUR'un resmi web sayfası üzerinden yada İŞKUR şubelerinden yapılmaktadır. İlan başvuru sayfasına ait link bu haber içeriğinde verilmiştir.