GSB mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İŞKUR aracılığıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı'na yapılacak 3 bin 243 personel alımı için sözlü sınav 6-17 Mayıs'ta gerçekleştirildi. Sınava katılan adaylar, heyecanla sonuçları beklerken bakanlıktan gelecek müjdeli habere kilitlendi. Sonuçların henüz açıklanmaması nedeniyle adaylar sonuçların neden açıklanmadığını merak ediyor. Peki, GSB mülakat sonuçları neden açıklanmıyor? 2019 Gençlik ve Spor Bakanlığı mülakatları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

GSB MÜLAKAT SONUÇLARI NEDEN AÇIKLANMIYOR?

2019 GSB mülakatları 6-17 Mayıs'ta tamamlanmıştı. Sınavın ardından yaklaşık iki ay geçti. Adaylar dört gözle bakanlıktan gelecek müjdeli haberi bekliyorlar. Ancak, sonuçların neden açıklanmadığı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı. Sonuçların bu ay içerisinde erişime açılması bekleniyor. Sonuç tarihi bakanlık tarafından duyurulacak. Resmi olarak tarih belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.