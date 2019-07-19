Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na uzman erbaş alımı başvuruları hakkındaki detaylar merak ediliyor. İlanın yayımlanmasının ardından başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar DKK uzman erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, DKK uzman erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır? DKK uzman erbaş alımı başvuru şartları nelerdir?

DKK UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı uzman erbaş alımı başvurusu 2 Ağustos tarihine kadar devam edecek.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Adaylar başvuru ekranına e-Devlet üzerinden giriş yaptıktan sonra başvuru sihirbazı üzerinden ilerleyerek bilgilerim kısmından eğitim, iletişim, askerlik ve diğer istenen bilgileri mutlaka dolduracak ardından tercih ekranına otomatik olarak yönlendirilecektir. Adayların çevrimiçi (online) başvuru ekranını doldurmalarını müteakip adayların başvuruları T.C.Kimlik numaraları ile başvuru merkezinde kayıt altına alınacaktır.