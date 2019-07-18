2019 yılı içerisinde Sağlık Bakanlığı'na 29 bin personel alımı yapılacağı açıklanmıştı. Bu nedenle birçok sağlık personeli ve vatandaş Sağlık Bakanlığı personel alımı hakkında araştırmalarını sürüyor. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı hangi kadrolara yapılacak? İşte cevabı...

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu yıl Ağustos'ta 12 bin, Eylül-Ekim'de de 17 bin 689 olmak üzere 29 bin 689 sağlık personeli alınacağını belirtti.