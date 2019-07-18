Bugünkü
Takvim
  • Memurlar
  • 19.07.2019 01:57
  • Son Güncelleme: 19.07.2019 02:00

başvuruları başladı mı? Başvuru şartları nelerdir?

Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam etmek üzere 29 bin 689 personel alımı yapılacağının müjdesi bir süre önce verilmişti. Bu nedenle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın personel alımı hakkındaki açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki, başvuruları başladı mı? Başvuru şartları nelerdir? İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı merak edilenler...

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman?

2019 yılı içerisinde Sağlık Bakanlığı'na 29 bin personel alımı yapılacağı açıklanmıştı. Bu nedenle birçok sağlık personeli ve vatandaş Sağlık Bakanlığı personel alımı hakkında araştırmalarını sürüyor. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı hangi kadrolara yapılacak? İşte cevabı...

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu yıl Ağustos'ta 12 bin, Eylül-Ekim'de de 17 bin 689 olmak üzere 29 bin 689 sağlık personeli alınacağını belirtti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerMemurlar HaberleriSağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı? Başvuru şartları nelerdir?
Diğer Memurlar Haberleri Tüm memurlar haberleri
Tüm Memurlar Haberleri