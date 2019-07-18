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  • Son Güncelleme: 19.07.2019 02:21

yapacak! Başvuru şartları nelerdir?

tarafından Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde istihdam edilmek üzere 56 personel alımı yapılacağı açıklandı. Açıklamanın ardından vatandaşlar hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, nelerdir?

Kültür ve Turizm Bakanlığı sürekli işçi alımı yapacak!

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İŞKUR aracılığıyla Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde görevlendirmek üzere 56 işçi alımı yapılacağını duyurdu. Duyuruda şoför, aşçı, temizlik görevlisi, kaloriferci, güvenlik görevlisi ve yer gösterici alınacağı belirtildi. Alımlar İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Antalya, Konya ve Diyarbakır illerinde yapılacak.

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü işçi alımı başvuruları 22-26 Temmuz 2019 tarihleri arasında yapılacak. Başvurular İŞKUR üzerinden alınacak.

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