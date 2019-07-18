Kültür ve Turizm Bakanlığı, İŞKUR aracılığıyla Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde görevlendirmek üzere 56 işçi alımı yapılacağını duyurdu. Duyuruda şoför, aşçı, temizlik görevlisi, kaloriferci, güvenlik görevlisi ve yer gösterici alınacağı belirtildi. Alımlar İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Antalya, Konya ve Diyarbakır illerinde yapılacak.

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü işçi alımı başvuruları 22-26 Temmuz 2019 tarihleri arasında yapılacak. Başvurular İŞKUR üzerinden alınacak.