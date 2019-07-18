KPSS ÖABT sınavı için geri sayım başlarken, ÖABT'ye katılacak adaylar sınava nerede gireceklerini merak ediyorlardı. ÖSYM'den müjdeli haber geldi ve sınav giriş yerlerinin belirlendiği duyuruldu. Adaylar, ÖSYM'nin resmi internet adresinden sınav giriş belgelerine ulaşabilecekler. Peki, KPSS ÖABT sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir? 2019 KPSS ÖABT sınavı ne zaman?

KPSS ÖABT SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, 2019 yılı KPSS ÖABT sınav giriş yerlerinin açıklandığı bildirildi. Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden sınava girecekleri yer bilgisini öğrenebilecekler.

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KPSS ÖABT SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin sınav takviminde yer alan bilgiye göre, 2019 KPSS ÖABT sınavı 28 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirilecek.