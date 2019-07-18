Jandarma uzman onbaşı, uzman çavuş ve subay alımı ne zaman yapılacak? JGK başvuru şartları nelerdir?

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından her yıl belirli tarihlerde personel ihtiyacına göre çeşitli branşlarda uzman erbaş alımı yapılıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev almak isteyen vatandaşlar ise JGK uzman erbaş, astsubay ve subay alımı hakkındaki detayları araştırıyor. Peki, JGK uzman erbaş, astsubay ve subay ne zaman yapılacak? İşte merak edilenler...
JANDARMA SUBAY ÖĞRENCİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?
Jandarma erkek öğrenci alımı için ön başvurular 01 - 26 Temmuz 2019 tarihleri arasında yapılacak. Adaylar başvurularını, https://vatandas.jandarma.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirebilecekler.
JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?
Jandarma uzman erbaş alımı yakın süreçte yapılmıştı. Yeni uzman erbaş alımı hakkında henüz Jandarma Genel Komutanlığı'ndan bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiğinde haberimizin içinde yer alacak.
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