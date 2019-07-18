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  • 18.07.2019 21:41
  • Son Güncelleme: 18.07.2019 21:54

Jandarma JGK uzman onbaşı, çavuş ve subay alımı ne zaman yapılacak? Başvuru şartları nelerdir?

Jandarma Genel Komutanlığı uzman erbaş, astsubay ve subay alımı için yayımlanacak ilanlar hayalindeki mesleği icra etmek isteyen vatandaşlar tarafından büyük bir merakla araştırılıyor. Jandarma uzman erbaş, alımı olup olmayacağı bu yüzden merak konusu. Peki, Jandarma JGK uzman onbaşı ve çavuş alımı ne zaman yapılacak? İşte JGK uzman erbaş alımına ilişkin detaylar...

Jandarma subay öğrenci ?

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından her yıl belirli tarihlerde personel ihtiyacına göre çeşitli branşlarda uzman erbaş alımı yapılıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev almak isteyen vatandaşlar ise JGK uzman erbaş, astsubay ve subay alımı hakkındaki detayları araştırıyor. Peki, JGK uzman erbaş, astsubay ve subay ne zaman yapılacak? İşte merak edilenler...

JANDARMA SUBAY ÖĞRENCİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Jandarma erkek öğrenci alımı için ön başvurular 01 - 26 Temmuz 2019 tarihleri arasında yapılacak. Adaylar başvurularını, https://vatandas.jandarma.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirebilecekler.

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Jandarma uzman erbaş alımı yakın süreçte yapılmıştı. Yeni uzman erbaş alımı hakkında henüz Jandarma Genel Komutanlığı'ndan bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiğinde haberimizin içinde yer alacak.

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