İŞKUR - İŞKUR ile 47 bin personel ve memur alım başvuru şartları nedir? İşte İŞKUR güncel açık ilanlar ve pozisyonlar. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü aracılığı ile çeşitli ilanlar yayımlanıyor. Yayımlanan ilanlar kapsamında toplamda 47 bin personel alımı yapılıyor. Peki söz konusu ilanlara başvurular nasıl yapılacak? İşte detaylar... Kamu Kurumları veya özel sektör firmalarında işçi statüsüyle çalışmak üzere iş arayanlar, ister İnternet şubesi isterse en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü aracılığıyla sisteme üye olarak ilanlara başvuru yapabileceklerdir. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (kısaca İŞKUR), Türkiye'de istihdamın korunmasına, geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak ve işsizlik sigortası hizmetlerini yürütmek üzere kurulmuş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili kuruluşu olup, özel hukuk hükümlerine tâbi, tüzel kişiliği haiz, idarî ve malî bakımdan özerk bir kamu kuruluşudur.