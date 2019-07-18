Sağlık Bakanlığı tarafından atama bekleyen adaylara müjdeli haber paylaşıldı. Geçtiğimiz gün bakanlık tarafından yayınlanan duyuruda, 2019 yılı 2. dönem ilk defa ve yeniden atama kuralarının 18 Temmuz'da başlayacağı bildirilmişti. Bakanlık bünyesinde istihdam edilecek uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadroları için başvurular alınacak. Peki, Sağlık Bakanlığı atamaları ne zaman? Sağlık Bakanlığı atama kura başvuru nasıl yapılır? İşte 2019 Sağlık Bakanlığı PBS kura başvuru ekranı...

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMALARI NE ZAMAN?

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, başvuruların 18-24 Temmuz 2019 tarihleri arasında Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden alınacağı bildirildi. Atama bekleyenler kura başvurularını belirlenen tarihler aralığında PBS üzerinden yapabilecekler.

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Sağlık Bakanlığı atamalarının ne zaman olacağı merak edilmeye başlandı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, kuranın 8 Ağustos 2019 Perşembe günü yapılacağı bildirildi. Kura yeri ve saatinin https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinden ilan edileceğin bildirildi.