82. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı? 30 Haziran'da gerçekleştirilen 82. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınavına katılan adaylar, sonuçlar için heyecanlı bekleyişini sürdürüyordu. Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından yayınlanan sınav takviminde, sonuçlar için 18 Temmuz Perşembe günü işaret edilmişti. Peki, 82. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı? EGM 2019 ÖGG sonuçları nasıl görüntülenir? İşte konu ile ilgili detaylar...

82. ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Heyecanla beklenen sonuçlar henüz açıklanmadı. Yayınlanan takvime göre, sonuçlar bugün açıklanacak. Sınav sonuçlarının kısa sürede erişime açılması bekleniyor. Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından sonuçlar açıklanır açıklanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak.

Sonuçlar, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'nın resmi internet adresi üzerinden açıklanacak. Adaylar, https://www.egm.gov.tr/ozelguvenlik adresi üzerinden Sınav İşlemleri kategorisine tıklayarak, 'Sonuçlar' sekmesi altından sınav sonuçlarını görüntüleyebilecekler.