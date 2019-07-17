Polis Akademisi 10 bin polis alımı başvuru şartları nedir? 25.dönem POMEM polis başvuruları hangi tarihte? Polis alımlarıyla ilgili 24. dönem 3 bin kadın polis alım süreci devam ederken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun müjdesini verdiği 10 bin polis alımının ne zaman başlayacağı da oldukça merak edilen konular arasında yer alıyor. Bakan Soylu'nun 25. Dönem POMEM PMYO polis alımı ile ilgili ifade ettiği son açıklamaları ve polis olma hedefine tutunmuş vatandaşlarımızı ilgilendiren diğer bazı hususları haberimizde sizlerle paylaşıyoruz... işleri Bakanı Süleyman Soylu , Geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada 24. dönem POMEM polis alımının ardından 25. dönem POMEM ilanının yayımlanacağını ve 25. dönem POMEM 'de 10 bin polis alımı yapılacağını söyledi.