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  • Son Güncelleme: 26.07.2019 11:26

Lise mezunu 2500 polis alımı yapılacak: İşte başvuru şartları

sonuçlarının açıklanmasının ardından sınava giren adaylar , üniversite tercihlerini beklemeye başladı. Lisans ve ön lisans eğitimi almak için YKS 'ye giren adayların birçoğu , Okulları'na polis adayı olarak girmek istiyor.

Lise mezunu 2500 polis alımı yapılacak: İşte başvuru şartları

Lise mezunu polis alımı için bekleyenler haberleri araştırmaya devam ediyorlar. YKS sonuçları açıklandı PMYO polis alımı başvurusu için geri sayımda sona gelindi. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından gece yarısı bir açıklama yapıldı

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