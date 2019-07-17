Lise mezunu polis alımı için bekleyenler haberleri araştırmaya devam ediyorlar. YKS sonuçları açıklandı PMYO polis alımı başvurusu için geri sayımda sona gelindi. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından gece yarısı bir açıklama yapıldı
Lise mezunu 2500 polis alımı yapılacak: İşte başvuru şartları
YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından sınava giren adaylar , üniversite tercihlerini beklemeye başladı. Lisans ve ön lisans eğitimi almak için YKS 'ye giren adayların birçoğu , Polis Meslek Yüksek Okulları'na polis adayı olarak girmek istiyor.
- Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?
- KPSS ile nasıl memur olunur? Binlerce memur alınacak
- Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü personel alımı yapacak!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.