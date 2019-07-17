Lise mezunu 2500 polis alımı yapılacak: İşte başvuru şartları

Lise mezunu polis alımı için bekleyenler haberleri araştırmaya devam ediyorlar. YKS sonuçları açıklandı PMYO polis alımı başvurusu için geri sayımda sona gelindi. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından gece yarısı bir açıklama yapıldı