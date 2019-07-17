Lise mezunu polis alımı için bekleyenler haberleri araştırmaya devam ediyorlar. YKS sonuçları açıklandı PMYO polis alımı başvurusu için geri sayımda sona gelindi. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından gece yarısı bir açıklama yapıldı. Saat 01.15 'te yapılan açıklamada Yükseköğretim Kurumları Sınav sonuçlarının erişime açıldığına yer verildi. 2019 yılı polis alımları için bekleyişte artık son aşamalara gelindi. Bu bağlamda Temel Yeterlilik Testi'ne giren adaylar sonuçları sabırsızlıkla bekliyor. 2500 polis alımı ne zaman yapılacak? İşte EGM PMYO lise mezunu polis alım başvuru şartları ve tarihi açıklaması