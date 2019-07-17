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  • 18.07.2019 09:24
  • Son Güncelleme: 18.07.2019 09:24

Lise mezunu 2500 polis alımı ne zaman yapılacak? başvuru şartları ve tarihi!

Başkanlığı 2019 yılı polis alımı için başvurular başlıyor. Kadın - erkek 2500 polis alımı için başvuru detayları ve son bilgiler haberimizde. sonuçlarının açıklanmasının ardından sınava giren adaylar , üniversite tercihlerini beklemeye başladı. Lisans ve ön lisans eğitimi almak için YKS 'ye giren adayların birçoğu , Okulları'na polis adayı olarak girmek istiyor. Polis olmak isteyen lise mezunu adaylar , puanlarını öğrendikten sonra taban puanın ne olacağını başvuru şartlarının ne olduğunu araştırmaya başladı. İşte PMYO polis alımı ile ilgili son bilgiler. 2019 yılında 'ne giren adaylar , sürenin yetmemesinden şikayetçi.

Lise mezunu 2500 polis alımı yapılacak: İşte başvuru şartları

Lise mezunu polis alımı için bekleyenler haberleri araştırmaya devam ediyorlar. YKS sonuçları açıklandı PMYO polis alımı başvurusu için geri sayımda sona gelindi. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından gece yarısı bir açıklama yapıldı. Saat 01.15 'te yapılan açıklamada Yükseköğretim Kurumları Sınav sonuçlarının erişime açıldığına yer verildi. 2019 yılı polis alımları için bekleyişte artık son aşamalara gelindi. Bu bağlamda Temel Yeterlilik Testi'ne giren adaylar sonuçları sabırsızlıkla bekliyor. 2500 polis alımı ne zaman yapılacak? İşte EGM PMYO lise mezunu polis alım başvuru şartları ve tarihi açıklaması

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