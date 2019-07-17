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  • 18.07.2019 09:35
  • Son Güncelleme: 18.07.2019 09:35

şartsız postacı ve ı açıklaması! 2019/1 5 bin nedir?

2019/1 5 bin nedir? şartsız postacı ve ı açıklaması. Posta, Telefon ve Telgraf A.Ş. 2023 yılı hedefleri doğrultusunda 55 bin personel alımı yapacak. 2018 yılında 5 bin kişilik gişe görevlisi, dağıtıcı, avukat gibi kadrolarda personel alımı yapmıştı. 2019 yılı 5 bin personel alımı kadrolarından postacı başvuru şartları ne olur? PTT (Posta, Telefon ve Telgraf A.Ş.) daha önce 2023 yılı hedefleri doğrultusunda 55 bin personel alımı yapılacağı ifade edilmişti. Buna göre 2018 yılında ise 5 bin kişilik farklı kadrolarda alımlar yapıldı. Bu alımlardaki kadroların bir kısmı şu şekilde oldu; Gişe görevlisi, dağıtıcı, postacı, avukat, uzman kadrolarda başvurular alındı. Beklenen alımlarda 2019 yılında 5 bin personel alımı kadrolarından postacı başvuru şartları neler olur?

PTT 2019 yılı 5 bin personel alım ilanı uzun zamandır beklenen ilanlar arasında yer alıyor. Daha önceki alımlarda Kamu Personeli Seçme Sınavı puanı istenilmediği için yoğun bir ilginin gösterildiği alımlar için en kısa zamanda ilanların açıklanması gerektiği adaylar tarafından ifade edilmektedir. Diğer yandan PTT Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Bozgeyik tarafından adayların beklediği alımlar için bir açıklama yapılmadı. Postacı kadrosunda hali hazırda PTT'de şirket aracılı ile çalışanlar ile diğer başvuru yapacak adaylar arasında başvuru şartları değişmektedir. İşte 2019/1 PTT 5 bin personel alımı başvuru şartları nedir? KPSS şartsız postacı ve gişe memuru alımı açıklaması

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