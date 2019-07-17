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  • 17.07.2019 17:20
  • Son Güncelleme: 17.07.2019 17:20

sınavı ne zaman? 2019 ÖSYM KPSS lisans sınav giriş belgesi çıktı nasıl alınır?

KPSS lisans Alan Bilgisi oturumu için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından 03-15 Mayıs tarihleri arasında başvurusu alınan KPSS'nin Alan Bilgisi oturumlarına katılacak adaylar, sınava hazırlıklarını sürdürüyor. Peki, sınavı ne zaman? 2019 ÖSYM KPSS lisans sınav giriş belgesi çıktı nasıl alınır?

KPSS Alan Bilgisi sınavı ne zaman?

KPSS Alan Bilgisi sınavı ne zaman? ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturumu (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) ve KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturumu (Hukuk, İktisat, Maliye) KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturumu (İşletme, Muhasebe, İstatistik) adaylarının heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Sınava sayılı günler kala adaylar hazırlıklara başladı. Peki, KPSS Alan Bilgisi sınavı ne zaman? 2019 ÖSYM KPSS lisans sınav giriş belgesi çıktı nasıl alınır? İşte detaylar...

KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin sınav takviminde yer alan bilgiye göre, KPSS Alan Bilgisi sınavı 20-21 Temmuz 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

20 Temmuz: KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturumu (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) ve KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturumu (Hukuk, İktisat, Maliye)

21 Temmuz: KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturumu (İşletme, Muhasebe, İstatistik)

KPSS ALAN BİLGİSİ SINAV GİRİŞ BELGESİ ÇIKTI ALMAK İÇİN TIKLAYIN

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