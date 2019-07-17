Polis Akademisi Başkanlığı 2019 yılı PMYO polis alımı için başvurular başlıyor. Kadın - erkek 2500 polis alımı için başvuru detayları ve son bilgiler haberimizde. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından sınava giren adaylar , üniversite tercihlerini beklemeye başladı. Lisans ve ön lisans eğitimi almak için YKS 'ye giren adayların birçoğu , Polis Meslek Yüksek Okulları'na polis adayı olarak girmek istiyor. Polis olmak isteyen lise mezunu adaylar , TYT puanlarını öğrendikten sonra taban puanın ne olacağını başvuru şartlarının ne olduğunu araştırmaya başladı. İşte PMYO polis alımı ile ilgili son bilgiler. 2019 yılında Temel Yeterlilik Testi 'ne giren adaylar , sürenin yetmemesinden şikayetçi. Tüm testlerdeki soruların uzun olması, her soruya en az 2 dakika süre gitmesi, yüz binlerce adayın sınavı yetiştirememesine neden oldu.
EGM PMYO lise mezunu polis alım başvuru şartları ve tarihi! Lise mezunu 2500 polis alımı ne zaman yapılacak?
Lise mezunu polis alımı için bekleyenler haberleri araştırmaya devam ediyorlar. YKS sonuçları açıklandı PMYO polis alımı başvurusu için geri sayımda sona gelindi. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından gece yarısı bir açıklama yapıldı. Saat 01.15 'te yapılan açıklamada Yükseköğretim Kurumları Sınav sonuçlarının erişime açıldığına yer verildi. 2019 yılı polis alımları için bekleyişte artık son aşamalara gelindi. Bu bağlamda Temel Yeterlilik Testi'ne giren adaylar sonuçları sabırsızlıkla bekliyor. 2500 polis alımı ne zaman yapılacak? İşte EGM PMYO lise mezunu polis alım başvuru şartları ve tarihi açıklaması
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