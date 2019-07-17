Polis Akademisi Başkanlığı 2019 yılı PMYO polis alımı için başvurular başlıyor. Kadın - erkek 2500 polis alımı için başvuru detayları ve son bilgiler haberimizde. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından sınava giren adaylar , üniversite tercihlerini beklemeye başladı. Lisans ve ön lisans eğitimi almak için YKS 'ye giren adayların birçoğu , Polis Meslek Yüksek Okulları'na polis adayı olarak girmek istiyor. Polis olmak isteyen lise mezunu adaylar , TYT puanlarını öğrendikten sonra taban puanın ne olacağını başvuru şartlarının ne olduğunu araştırmaya başladı. İşte PMYO polis alımı ile ilgili son bilgiler. 2019 yılında Temel Yeterlilik Testi 'ne giren adaylar , sürenin yetmemesinden şikayetçi. Tüm testlerdeki soruların uzun olması, her soruya en az 2 dakika süre gitmesi, yüz binlerce adayın sınavı yetiştirememesine neden oldu.