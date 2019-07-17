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  • 17.07.2019 12:23
  • Son Güncelleme: 17.07.2019 12:23

? 2019 görüntüleme ekranı

na sayılı günler kaldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen yazılı sınav 13 Temmuz'da uygulanmıştı. Sınava ait soru ve cevaplar geçtiğimiz gün paylaşıldı. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Peki, ? İşte 2019 görüntüleme ekranı...

Bekçilik yazılı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bekçilik yazılı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından başvurusu alınan 2019 bekçilik sınavı için adaylar heyecan içindeydi. 13 Temmuz'da yazılı sınava tabi tutulan bekçi adayları, geçtiğimiz gün sınav soru ve cevaplarını görüntülediler. Bu gelişmelerin ardından sonuçlar için heyecanlı bekleyiş başladı. Peki, Bekçilik yazılı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2019 Bekçilik sınav soruları ve cevapları görüntüleme ekranı...

BEKÇİLİK YAZILI SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2019 bekçilik yazılı sınav sonuçları 07 Ağustos 2019 tarihinden itibaren https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacak.

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