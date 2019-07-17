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  • 18.07.2019 09:25
  • Son Güncelleme: 18.07.2019 09:25

hangi tarihte? nedir?

nedir? hangi tarihte? Polis alımlarıyla ilgili 24. dönem 3 bin kadın polis alım süreci devam ederken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun müjdesini verdiği 10 bin polis alımının ne zaman başlayacağı da oldukça merak edilen konular arasında yer alıyor. Bakan Soylu'nun 25. Dönem POMEM PMYO polis alımı ile ilgili ifade ettiği son açıklamaları ve polis olma hedefine tutunmuş vatandaşlarımızı ilgilendiren diğer bazı hususları haberimizde sizlerle paylaşıyoruz... işleri Bakanı Süleyman Soylu , Geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada 24. dönem POMEM polis alımının ardından 25. dönem POMEM ilanının yayımlanacağını ve 25. dönem POMEM 'de 10 bin polis alımı yapılacağını söyledi.

Polis olma hayalleri kuran binlerce vatandaş POMEM ve PMYO alımlarını büyük bir heyecanla takip ediyor. Son gelen flaş açıklamada İçişleri Bakanı Soylu 12.500 polis alımı yapılacağını ifade etmiş ve polis adaylarını heyecanlandırmıştı. 25. dönem POMEM alımları ne vakit yapılacak? 24. Dönem POMEM müracaat sürecinde neler yaşanıyor? Polis adaylarını ilgilendiren öteki hususları haber içeriğimizde sizlerle paylaşıyoruz. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada 24. dönem POMEM polis alımının ardından 25. dönem POMEM ilanının yayımlanacağını ve 25. dönem POMEM'de 10 bin polis alımı yapılacağını belirtti. Ancak POMEM başvuru tarihleri henüz belli olmadı. Polis vazife ve salahiyet kanunun 1.maddesine göre Polis, asayişi amme, şahıs, tasarruf emniyetini ve mesken masuniyetini korur.

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