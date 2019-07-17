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  • Son Güncelleme: 26.07.2019 12:50

25. dönem POMEM polis alım başvuruları hangi tarihte?

Polis alımlarıyla ilgili 24. dönem 3 bin kadın polis alım süreci devam ederken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun müjdesini verdiği 10 bin polis alımının ne zaman başlayacağı da oldukça merak edilen konular arasında yer alıyor.

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