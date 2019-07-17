25. dönem POMEM polis alım başvuruları hangi tarihte?

Polis olma hayalleri kuran binlerce vatandaş POMEM ve PMYO alımlarını büyük bir heyecanla takip ediyor. Son gelen flaş açıklamada İçişleri Bakanı Soylu 12.500 polis alımı yapılacağını ifade etmiş ve polis adaylarını heyecanlandırmıştı. 25. dönem POMEM alımları ne vakit yapılacak? 24. Dönem POMEM müracaat sürecinde neler yaşanıyor?
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