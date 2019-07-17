2019/1 PTT 5 bin personel alımı başvuru şartları nedir? KPSS şartsız postacı ve gişe memuru alımı açıklaması. Posta, Telefon ve Telgraf A.Ş. 2023 yılı hedefleri doğrultusunda 55 bin personel alımı yapacak. 2018 yılında 5 bin kişilik gişe görevlisi, dağıtıcı, avukat gibi kadrolarda personel alımı yapmıştı. 2019 yılı 5 bin personel alımı kadrolarından postacı başvuru şartları ne olur? PTT (Posta, Telefon ve Telgraf A.Ş.) daha önce 2023 yılı hedefleri doğrultusunda 55 bin personel alımı yapılacağı ifade edilmişti. Buna göre 2018 yılında ise 5 bin kişilik farklı kadrolarda alımlar yapıldı. Bu alımlardaki kadroların bir kısmı şu şekilde oldu; Gişe görevlisi, dağıtıcı, postacı, avukat, uzman kadrolarda başvurular alındı. Beklenen alımlarda 2019 yılında 5 bin personel alımı kadrolarından postacı başvuru şartları neler olur? Yaş, kpss, eğitim şartları yanı sıra postacı alımlarında bazı fiziki şartlar aranacak.