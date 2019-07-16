POMEM 23. dönem eğitim sonu sınavı ne zaman sorusu merakla araştırılıyor. 2019 yılı 23. Dönem POMEM eğitim sonu sınav tarihleri öğrenciler tarafından merakla sorgulatılıyor. Polis Akademisi Başkanlığı 2019 yılı 23. Dönem POMEM eğitim sonu sınav tarihleri hakkında duyuruda bulundu.
POMEM 23. DÖNEM EĞİTİM SONU SINAVI NE ZAMAN?
Polis Akademisi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada eğitim sonu sınavlarının 03-05 Ağustos 2019 tarihleri arasında öğrenim gördükleri Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde yapılacağı belirtildi.
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