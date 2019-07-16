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  • 17.07.2019 00:59
  • Son Güncelleme: 17.07.2019 00:59

eğitim sonu sınavı ne zaman? Sınavı tarihleri açıklandı!

23. Dönem POMEM Eğitim Sonu Sınav tarihleri için Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılacak açıklama merakla bekleniyordu. Öğrenciler internette eğitim sınavı ne zaman yapılacak sorusuyla ilgili detayları araştırıyor. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

POMEM 23. dönem eğitim sınavı ne zaman?

POMEM 23. dönem eğitim sonu sınavı ne zaman sorusu merakla araştırılıyor. 2019 yılı 23. Dönem POMEM eğitim sonu sınav tarihleri öğrenciler tarafından merakla sorgulatılıyor. Polis Akademisi Başkanlığı 2019 yılı 23. Dönem POMEM eğitim sonu sınav tarihleri hakkında duyuruda bulundu.

POMEM 23. DÖNEM EĞİTİM SONU SINAVI NE ZAMAN?

Polis Akademisi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada eğitim sonu sınavlarının 03-05 Ağustos 2019 tarihleri arasında öğrenim gördükleri Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde yapılacağı belirtildi.

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