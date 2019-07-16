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  • 16.07.2019 20:45
  • Son Güncelleme: 16.07.2019 20:45

ne zaman açıklanacak? 82. dönem Özel Güvenlik sonuçları açıklandı mı?

için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sınava giren adaylar büyük bir merakla sorusuyla ilgili araştırmalarına devam ediyor. Peki, adayların beklediği ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 82. dönem Özel Güvenlik sonuçları hakkında detaylar...

ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Özel Güvenlik sınavına katılan adaylar sınav sonuçlarını beklemeye başladı. 30 Haziran tarihinde gerçekleştirilen ÖGG sınav sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı merak konusu. ÖGG sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih açıklandı. Peki, 82. dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevabı...

82. DÖNEM ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından duyurulan takvime göre sonuçlar 19 Temmuz Cuma günü açıklanacak. Adaylar ÖGG sınav sonuçlarını kurumun resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilecek.

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