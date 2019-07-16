Türkiye İş Kurumu aracılığı ile yayımlanmış olan ilanlara göre kamuya farklı kurumlar tarafından personel alımı yapılacak. Yayımlanan ilanlara göre toplamda 81 kişilik boşluk ile işçi ve personel alımı yapılacak olup ilanlar yayımlandı ve başvuru süreci başladı. Adaylar başvurularına 16 Temmuz 2019 tarihi itibari ile başlayabiliyor ve en geç 22 Temmuz 2019 tarihine kadar başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Adaylar başvurularını https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresine giriş yaparak ulaşabilirler. ilgili açılan sayfada İşyeri Türü kısmını KAMU olarak seçmeniz dahilinde ve ARA butonuna tıklamanız dahlinde ilgili kamu ilanlarına ulaşabileceksiniz. İşte 16 Temmuz İŞKUR haftanın kamu ilanları: SGK, MEB, MSB personel alım ilanları ve İŞKUR başvuru şartları nedir?