Bekçilik sınav soruları ve cevapları nasıl görüntülenir? Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde gerçekleştirilen 2019 1. ve 2. dönem bekçi alımı için sınav 13 Temmuz'da gerçekleştirildi. Sınava katılan bekçi adayları, sınav soruları ve cevaplarını araştırıyorlar. Peki, 2019 bekçilik sınav soruları ve cevapları nasıl görüntülenir? 2019 EGM bekçilik yazılı sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte konu ile ilgili detaylar...

BEKÇİLİK SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

13 Temmuz'da gerçekleştirilen bekçilk 1. ve 2. dönem sınavının soruları ve cevap anahtarları 16 Temmuz 2019 tarihinde yayımlanacak.

Adaylar soru ve cevaplara https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adresinden ulaşabilecekler.