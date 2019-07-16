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  • 17.07.2019 12:13
  • Son Güncelleme: 25.07.2019 12:33

yayınlandı! , Jandarma...

ayı kamuya memur personel alımları , CTE, , şartları nedir? 2019 yılının ikinci yarısına gelmemiz ile birlikte memur personel alımı ilanları yayımlanmaya başlandı.

16 Temmuz kamuya memur alım ilanları yayınlandı! PTT, Jandarma...

2019 yılını yarılamışken kamu kurumları personel almaya devam ediyor. Bu anlamda haberimizde bununla ilgili detaylara yer verdik. 2019 yılı yerel seçimlerin tamamlanması ile birlikte memur alımı ilanları gelmeye başlandı ve Bakanlıklar bu yönde duyurular yapmaya başladılar. Bazı kamu kurumları ise faaliyete geçti ve memur alımı ilanlarını yayımlamaya başladılar.

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