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  • Son Güncelleme: 16.07.2019 16:43

haftanın : , , ilanları ve İŞKUR başvuru şartları nedir?

aracılığı ile yayımlanmış olan ilanlara göre kamuya farklı kurumlar tarafından ı yapılacak. Yayımlanan ilanlara göre toplamda 81 kişilik boşluk ile işçi ve personel alımı yapılacak olup ilanlar yayımlandı ve başvuru süreci başladı. Adaylar başvurularına 2019 tarihi itibari ile başlayabiliyor ve en geç 22 Temmuz 2019 tarihine kadar başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Adaylar başvurularını https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresine giriş yaparak ulaşabilirler. ilgili açılan sayfada İşyeri Türü kısmını KAMU olarak seçmeniz dahilinde ve ARA butonuna tıklamanız dahlinde ilgili na ulaşabileceksiniz. İşte 16 Temmuz haftanın kamu ilanları: , , personel alım ilanları ve İŞKUR başvuru şartları nedir?

İŞKUR haftanın ilanlarını yayımlamaya başladı. 16 Temmuz 2019 tarihi itibari ile yayımlanmış ilanlara göre farklı kamu kurumları personel alımı yapacak. İŞKUR kayıt olmayı anlatmadan önce bilmeniz gereken önemli bazı satır başları bulunmaktadır. İŞKUR iş arayanlar ile işverenleri ayırmış ve sisteme üye olmak için öncelikle hangisi için kayıt olduğunuzu sormaktadır. Üyelerin hesaplarını etkinleştirebilmeleri için e-posta ya da telefon numarası girmeleri gerekmektedir. En az birisini girmek yeterlidir. Aksi durumda onay kodu iletilemeyeceği için üyelik aktif edilemez.

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HaberlerMemurlar Haberleri16 Temmuz İŞKUR haftanın kamu ilanları: SGK, MEB, MSB personel alım ilanları ve İŞKUR başvuru şartları nedir?
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