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  • 16.07.2019 09:09
  • Son Güncelleme: 16.07.2019 09:09

güncel açık iş ilanları ekranı ve başvuru şartları adresinde

esube.ıskur.gov.tr internet sayfası üzerinden personel alım ilanlarını devamlı olarak yeniliyor. Temmuz ayı içinde gene binlerce personel alımı yapılacak. Bu bağlamda İŞKUR çeşitli şehirlerde bir çok sektörlerde eleman alınacağı duyurusu yapıldı. İŞKUR kayıt olmayı anlatmadan önce bilmeniz gereken önemli bazı şartları bulunmaktadır. İŞKUR iş arayanlar ile işverenleri ayırmış ve sisteme üye olmak için öncelikle hangisi için kayıt olduğunuzu sormaktadır. Daha sonrasında karşınıza çıkan üyelik sözleşmelerini kabul etmeniz ve profil bilgilerinizi ( şifre, isim soyisim vb detayları ) eksiksiz ve doğru olarak girmeniz gerekmektedir.

İŞKUR personel alım başvuru şartları nedir?

esube.iskur.gov.tr: Türkiye'de hem kamu bununla birlikte özel sektör işe alım ilanlarının yayınladığı İŞKUR üzerinden bugün açıklanan yeni ilanlarda toplamda 30'dan fazla şehre personel alımı yapılacağı duyurulmuştur. Buna bakılırsa çeşitli kadrolarda yapılacak olan ilanlarda dikkat çeken önemli şartlardan biri de minimum tahsilli olma şartı ile alımların yapılacağı şeklinde yer verilmiştir. İŞKUR'un mesleki ve işbaşı eğitim kapsamında yapılacak personel alımında satış elemanından hemşire ekibine, ön muhasebeciden, müşteri hizmetleri görevlisine, inşaat mühendisinden fizik tedavi teknikerine, sistem ağı uzmanından takı yapımcısına kadar farklı sektörü kapsayan mesleklerde alım yapılacaktır.

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