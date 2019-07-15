İŞKUR 15 Temmuz itibari ile 49 Bin 901 personel alımı başvuru şartları! İŞKUR en çok alım hangi mesleklerde? Türkiye İş Kurumu üzerinden ülke genelinde farklı meslek gruplarında 49 Bin 901 personel istihdamı gerçekleştirilecek. Satış ve pazarlama alanında iş arayan adaylara müjde. İŞKUR'un özel firmalara istihdamlarında en çok alımlardan bir tanesi de satış ve pazarlama kadrosunda olacak. Bu kadroda 1687 kişilik açık iş ilanı bulunuyor. Başvurularda şahsen müracat isteyen adaylar için il ve ilçelerde bulunan işkur hizmet noktalarından iş ve meslek danışmanları aracılığı ile başvuru yapılabilir. İŞKUR'un en çok personel alımı yapılacak meslek grupları hangileri? Başvuruları nasıl yapılacak?