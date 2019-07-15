Bugünkü
Takvim
  • Memurlar
  • 15.07.2019 13:07
  • Son Güncelleme: 15.07.2019 14:09

itibari ile 49 Bin 901 personel alımı başvuru şartları! İŞKUR en çok alım hangi mesleklerde?

tarafından yayınlanan personel ve memur alımları devamlı olarak güncelleniyor. Bu anlamda İŞKUR Türkiye bütününde farklı mesleklerden binlerce personel ve memur alımı yapacak. sosyal çalışma programları, işsizlik sigortası, kamu memur alımı, kurum dışı kamu işçisi alımı, işbaşı eğitim programları, mesleki eğitim programları toplum yararına programları ile girişimcilik programı eğitimi ile engelli ı kapsamında alımlar için başvurular halen devam ediyor. İŞKUR e-şube portalı üzerinden açık iş ilanları sayısı açıklanmakta. Meslek gruplarında en çok istihdamlar beden işçisi kadrolarında gerçekleştirilecek. İŞKUR E-Şube üzerinden ya da https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx bağlantı adresine tıklayarak ilanlarınız görebilirsiniz.

İŞKUR 15 Temmuz itibari ile 49 Bin 901 personel alımı başvuru şartları! İŞKUR en çok alım hangi mesleklerde? Türkiye İş Kurumu üzerinden ülke genelinde farklı meslek gruplarında 49 Bin 901 personel istihdamı gerçekleştirilecek. Satış ve pazarlama alanında iş arayan adaylara müjde. İŞKUR'un özel firmalara istihdamlarında en çok alımlardan bir tanesi de satış ve pazarlama kadrosunda olacak. Bu kadroda 1687 kişilik açık iş ilanı bulunuyor. Başvurularda şahsen müracat isteyen adaylar için il ve ilçelerde bulunan işkur hizmet noktalarından iş ve meslek danışmanları aracılığı ile başvuru yapılabilir. İŞKUR'un en çok personel alımı yapılacak meslek grupları hangileri? Başvuruları nasıl yapılacak?

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerMemurlar HaberleriİŞKUR 15 Temmuz itibari ile 49 Bin 901 personel alımı başvuru şartları! İŞKUR en çok alım hangi mesleklerde?
Diğer Memurlar Haberleri Tüm memurlar haberleri
Tüm Memurlar Haberleri