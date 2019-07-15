İŞKUR yeni haftaya da güncel iş ilanları ile merhaba dedi. 15- 19 Temmuz İŞKUR haftanın ilk ilanlarını sayfamızda sizler için derledik.

Türkiye İş Kurumu aracılığı ile kamuya farklı pozisyonlardan ve niteliklerden alım yapılacak. Haberimizin devamından alım yapılacak kuruma ve pozisyonuna ulaşarak daha detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz. İŞKUR personel ilanlarına başvurmak için öncelikle kayıt olmanız gerekmektedir. İŞKUR kayıt olmayı anlatmadan önce bilmeniz gereken önemli bazı satır başları bulunmaktadır. İŞKUR iş arayanlar ile işverenleri ayırmış ve sisteme üye olmak için öncelikle hangisi için kayıt olduğunuzu sormaktadır. Üyelerin hesaplarını etkinleştirebilmeleri için e-posta ya da telefon numarası girmeleri gerekmektedir.