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  • 15.07.2019 11:53
  • Son Güncelleme: 15.07.2019 11:53

ne zaman açıklanacak? 2019 Gençlik ve Spor Bakanlığı mülakatları ne zaman açıklanır?

GSB mülakatlarının tamamlanmasının üzerinden iki ay geçti. Sözlü sınava katılan adaylar, sonuçlar için heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen mülakatların sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Peki, ne zaman açıklanacak? 2019 Gençlik ve Spor Bakanlığı mülakatları ne zaman açıklanır?

GSB mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

GSB mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuçlar heyecanla bekleniyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın İŞKUR aracılığıyla başlattığı personel alımı sürecinde mülakatlar 6-17 Mayıs'ta gerçekleştirildi. Atama bekleyen adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi araştırıyorlar. Peki, GSB mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 Gençlik ve Spor Bakanlığı mülakatları ne zaman açıklanır? İşte konu ile ilgili detaylar...

GSB MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2019 GSB mülakat sonuçları ile ilgili araştırmalar sürüyor. Ancak, sonuçlar henüz açıklanmadı ve ne zaman açıklanacağı konusunda bir açıklama yapılmadı.

Sonuçların açıklanacağı tarih belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

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