esube.ıskur.gov.tr internet sayfası üzerinden İŞKUR personel alım ilanlarını devamlı olarak yeniliyor. Temmuz ayı içinde gene binlerce personel alımı yapılacak. Bu bağlamda İŞKUR çeşitli şehirlerde bir çok sektörlerde eleman alınacağı duyurusu yapıldı. İŞKUR kayıt olmayı anlatmadan önce bilmeniz gereken önemli bazı şartları bulunmaktadır. İŞKUR iş arayanlar ile işverenleri ayırmış ve sisteme üye olmak için öncelikle hangisi için kayıt olduğunuzu sormaktadır. Daha sonrasında karşınıza çıkan üyelik sözleşmelerini kabul etmeniz ve profil bilgilerinizi ( şifre, isim soyisim vb detayları ) eksiksiz ve doğru olarak girmeniz gerekmektedir.