Türkiye'de devlet kurumlarında çalışan memurlar Temmuz ayı maaş bordrolarını merakla bekliyor. E-bordrolar Kamu personelleri her ay e-Bordro ile maaşını sorgulayabiliyor. Peki, e-Bordro giriş nasıl yapılır? 2019 Temmuz ayı maaş sorgulama nasıl yapılır? İşte araştırılan o soruların yanıtı...

E-BORDRO MAAŞ GÖRÜNTÜLEME NASIL YAPILIR?

Maaş bordrolarınızı görüntüleyebilmek için e-Devlet şifrenizin olması gerekiyor. Şifrenizi temin ettikten sonra öncelikle www.turkiye.gov.tr/e-bordro-sorgulama linki üzerinden sisteme giriş yapın. Sisteme giriş yaptıktan sonra e-Bordro sorgulama sayfası üzerinden ilk adım olarak 'Yıl Seçiniz' butonunu kullanarak görüntülemek istediğiniz yılı seçin.

İkinci adım olarak ise 'Ay Seçiniz' butonu üzerinden görüntülemek istediğiniz bordro döneminin ayını seçiniz. Son olarak 'Sorgula' butonunu kullanarak bordronuzu sorgulayabilirsiniz.

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