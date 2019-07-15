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  • Son Güncelleme: 15.07.2019 20:25

: yayınlandı mı? Maliye Bakanlığı Hizmeti

giriş ile maaş bordroları nasıl sorgulanıyor? Devlet kurumlarında kamu personeli olarak çalışan vatandaşların beklediği nın e-Devlet uygulamasının e-Bordro uygulaması üzerinden erişime açılıp açılmadığı merak ediliyor. Peki, Temmuz maaş sorgulama nasıl yapılır? İşte e-Bordro giriş ekranı ile maaş sorgulama işlemi...

Temmuz ayı maaş bordroları yayınlandı

Türkiye'de devlet kurumlarında çalışan memurlar Temmuz ayı maaş bordrolarını merakla bekliyor. E-bordrolar Kamu personelleri her ay e-Bordro ile maaşını sorgulayabiliyor. Peki, e-Bordro giriş nasıl yapılır? 2019 Temmuz ayı maaş sorgulama nasıl yapılır? İşte araştırılan o soruların yanıtı...

E-BORDRO MAAŞ GÖRÜNTÜLEME NASIL YAPILIR?

Maaş bordrolarınızı görüntüleyebilmek için e-Devlet şifrenizin olması gerekiyor. Şifrenizi temin ettikten sonra öncelikle www.turkiye.gov.tr/e-bordro-sorgulama linki üzerinden sisteme giriş yapın. Sisteme giriş yaptıktan sonra e-Bordro sorgulama sayfası üzerinden ilk adım olarak 'Yıl Seçiniz' butonunu kullanarak görüntülemek istediğiniz yılı seçin.

İkinci adım olarak ise 'Ay Seçiniz' butonu üzerinden görüntülemek istediğiniz bordro döneminin ayını seçiniz. Son olarak 'Sorgula' butonunu kullanarak bordronuzu sorgulayabilirsiniz.

MAAŞ BORDROLARINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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