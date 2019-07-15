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  • 15.07.2019 17:07
  • Son Güncelleme: 15.07.2019 17:07

ne zaman yayınlanacak? 2019 ?

Bekçilik sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ederken, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvim ile birlikte sonuçların hangi tarihte açıklanacağı belli oldu. Tek oturumda gerçekleştirilen bekçilik sınavı sonuçları için geri sayım başladı. Peki, bekçilik yazılı sınav soruları ve cevapları ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? ?

Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

Bekçilik sınav soruları ve cevapları için geri başladı. Bekçi olabilmek için uzun süredi hazırlıklarını sürdüren adaylar 13 Temmuz'da sınava tabi tutuldu. Sınavda işaretledikleri şıkların doğruluğunu teyit etmek isteyen adaylar sorular ve cevapları görüntülemek istiyorlar. MEB ise yayınladığı kılavuz ile birlikte sorular ve cevaplar ile sonuçların ne zaman açıklanacağını duyurdu. Peki, Bekçilik sınav soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? 2019 Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanır? İşte detaylar...

BEKÇİLİK SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Sınav soruları ve cevap anahtarları 16 Temmuz 2019 tarihinde yayımlanacak.

Adaylar soru ve cevaplara https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adresinden ulaşabilecekler.

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