Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları için son gün yaklaştı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, istihdam edilmek üzere 12 bin 713 personel alımı yapılacağı açıklanmıştı. Başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar başvuru süreci hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru şartları...

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, başvuruların 1-16 Temmuz tarihleri arasında yapılacağını belirtildi.